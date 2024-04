Für das neue Stück der Theatergruppe im Gesangverein Hartheim gibt es noch Karten – genauer: für die Aufführungen am Freitag, 12. April, und Sonntag. 14. April.

Seit mehr als 50 Jahren bereitet die Theatergruppe ihren Gästen mit turbulenten Stücken viel Spaß. Diesmal steht das Stück „Frauenpower“ auf dem Spielplan, ein schwäbisches Lustspiel in drei Akten von Bernd Gombold.

Lesen Sie auch

Ein altgedienter Schulter und seine neuen Probleme

Passend zur Kommunalwahl am 9. Juni in Baden-Württemberg handelt es von einem altgedienten Schultes und seinen Gemeinderatskumpanen, die bei der Gemeinderatswahl wiedergewählt werden möchten. Doch es formiert sich eine Frauenliste, die den Wahlkampf mächtig aufwirbelt – turbulente Szenen spielen sich ab.

Zu sehen ist „Frauenpower“ in der Festhalle Hartheim am Freitag, 12. April, ab 14 und ab 20 Uhr und am Sonntag, 14. April, ab 18 Uhr. Die Aufführung am Samstag, 13. April, ab 20 Uhr ist bereits ausverkauft.

Am Donnerstag anrufen – am Freitag zuschauen

Karten mit nummerierten Plätzen gibt es zum Preis von acht Euro unter Telefon 07579/ 93 31 75 am Donnerstag, 4., Dienstag, 9., und Donnerstag, 11. April, jeweils von 18 bis 19 Uhr. Eine Kartenbestellung ist auch möglich per E-Mail unter theater-hartheim@web.de.

www.gv-hartheim.de