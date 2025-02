Rund 80.000 Euro Schaden Drei Fahrzeuge krachen auf der A5 bei Mahlberg aufeinander

Auf der A 5 kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in nördlicher Fahrtrichtung ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Schaden von rund 80 000 Euro. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.