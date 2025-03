Miralem Rekovic in Calw Neues Selbstbewusstsein durch „Deutschland sucht den Superstar“

Miralem Rekovic aus Renningen hat bei der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ die erste Hürde in Form eines Onlinecastings gemeistert. Nun will er mit gestärktem Selbstbewusstsein an alte Erfolge anknüpfen. Am 3. Mai tritt er in Calw in der Bar „Tresor“ auf.