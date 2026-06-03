Es geht wieder was: Radsportclub bringt Gruppe an den Start

Der RSC Donaueschingen feiert 2027 sein 30-jähriges Bestehen. Nach einigen ruhigen Jahren wird nun wieder trainiert, und die Nachwuchsarbeit des Vereins läuft neu an.
Als im Jahr 1997 unter Federführung von Bruno Wischnewski der Radsportclub (RSC) Donaueschingen gegründet wurde, verschaffte sich der Verein schnell über die Stadtgrenzen hinaus ein gutes Ansehen. Wischnewski und seine Mitstreiter der ersten Stunde wollten vor allem den leistungssportorientierten Radsport aus der Baar populär machen, was mit zahlreichen Erfolgen gelang.