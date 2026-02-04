„Es geht ums Überleben einer Ethnie: Zwei Kurden machen sich in Schwenningen für ihre Heimat stark

Ali und Adel machen in Schwenningen auf das Leid in ihrer Heimat aufmerksam – die beiden Kurden fürchten um ihre Familien – und um die Sicherheit in Europa.
Seit zehn Tagen hat Ali keinen Kontakt zu seiner Familie in Kobanê, seiner Heimatstadt in der autonom verwalteten kurdischen Region Rojava im Nordosten Syriens. Die Stadt wird von Truppen der syrischen Übergangsregierung belagert, die humanitäre Lage sei, wie Ali berichtet, katastrophal. Kobanê sei weitgehend lahmgelegt, umliegende Dörfer in der Hand von Dschihadisten und viele Menschen fürchten um ihr Leben. Es gebe weder Strom noch Wasser oder Internet, zudem stoße die medizinische Versorgung ebenso wie die Versorgung mit Lebensmitteln zunehmend an ihre Grenzen.