Es geht um Strom und Wasser: Gruppe aus Lahr zweifelt an der Nachhaltigkeit eines Surfparks

1 „The Wave“ im britischen Bristol: Eine Lahrer Delegation hat im Oktober den Surfpark besucht, um Erkenntnisse für das in Lahr geplante Projekt Surfield zu erlangen. An diesem gibt es jedoch Kritik. Foto: Bender

Wie viel Strom und Wasser würde ein Surfpark in Lahr tatsächlich benötigen? Die Lokale Agenda-21-Gruppe „Energie" befürchtet, dass die Zahlen nicht mit dem Ziel der Nachhaltigkeit übereinstimmen – und dieses Versprechen nicht eingehalten werden kann.









Ein Surfpark in Lahr soll zu einem „Leuchtturmprojekt“ werden. Das wünscht sich die Stadtverwaltung. Anfang Oktober ist daher eine Delegation nach Bristol gereist, um dort anhand eines bestehenden und dem im Lahr geplanten Modell ähnelnden Surfparks wichtige Erkenntnisse, vor allem zur derzeit laufenden Standortsuche, zu erlangen. So begeistert sich die Vertreter des Gemeinderats und der Verwaltung auch zeigten: Das Projekt „Surfield“ ist in Lahr nicht unumstritten. Naturschutzorganisatoren haben in der Vergangenheit bereits Kritik geäußert, nun mahnt auch die Lokale Agenda-21-Gruppe „Energie“ (siehe Info) das Projekt an.