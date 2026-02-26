Es geht um die Existenz: Mit diesem Kompromiss will die Stadt den Lahrer Hockeyclub retten

Weil der „Sportpark Dammenmühle“ bedenklich wackelt, legt das Lahrer Rathaus die finanzielle Hürde tiefer. Stimmt der Gemeinderat nicht zu, wären die Folgen gravierend.
Es war ein herber Schlag für den Tennis-, vor allem aber für den Hockeyclub: Vor ziemlich genau einem Monat vertagte der Gemeinderat den sicher geglaubten Ersatzbau für den maroden Hockeyplatz. Man wolle zunächst abwarten, ob das Vorhaben mit Zuschüssen bedacht wird, so der Tenor der Januar-Sitzung. Im Vorfeld hatte die Stadtverwaltung die Kosten für die avisierte Verlegung der Spielstätte Richtung Norden, auf Höhe des Tiergesundheitszentrums, auf bis zu 2,1 Millionen Euro taxiert. Davon könnte der Bund über die sogenannte „Sportmilliarde“ 750 000 Euro zuschießen, hatte es aus dem Rathaus geheißen.