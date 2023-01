1 Blick auf Lahr: Der Bedarf an sozialem Wohnraum ist groß, ein Investor könnte nun aber abspringen. Foto: Bildstein

Die Lahrer Anwaltskanzlei Dr. Stoll und Sauer wollte in der Stadt sozialen Wohnraum schaffen, fühlt sich von der Verwaltungsspitze aber im Stich gelassen. Jetzt soll in Ettenheim investiert werden. Der OB verteidigt sich und seinen Baubürgermeister.















Lahr – Mit deutlichen Worten hat sich Ralf Stoll am Samstag an Markus Ibert gewandt. In einer E-Mail wirft der Lahrer Jurist dem Rathauschef mangelnde Unterstützung bei einer geplanten Großinvestition vor. Dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, ist zu entnehmen, dass Stoll und sein Kanzlei-Partner Ralph Sauer vorhatten, in der Stadt in bis zu 50 geförderte Wohnungen zu investieren.