1 Der als Verwaltungssitzgebäude genutzten Palais Rohan wird in seinem Inneren komplett umgebaut. Foto: Michael Gregonowits/Stadt Ettenheim

Die Stadt Ettenheim bereitet den Umbau des als Verwaltungssitz genutzten historischen Gebäudes vor. Dafür werden m gesamten Gebäude Böden, Wände und Decken geöffnet.









Die Grundlagenermittlung und die Bauantragsplanung für die umfangreiche Sanierungsmaßnahme am Palais Rohan in vollem Gange, wie das städtische Bauamt informiert. Alle erforderlichen Fachingenieure sind beauftragt und beteiligt an der Entwicklung der notwendigen Maßnahmen, so Bauamtsleiter Markus Schoor.