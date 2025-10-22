„Es geht die Angst um“: Feuerteufel zündet in Schwenningen wieder dieselben Hecken an

Eine mysteriöse Brandserie hält Anwohner in Schwenningen in Atem. Ein Brandstifter hat es auf Hecken abgesehen – und zwar exakt dieselben, die schon vor drei Jahren in Flammen standen.

Die Aufruhr im Wohngebiet Eschelen ist groß – treibt ein Hecken-Hasser sein Unwesen? Anders können sich die Anwohner die derzeitige Brandserie nicht erklären. Bereits vor drei Jahren brannten dort Hecken – nun scheint der Feuerteufel zurückgekehrt zu sein. Und er zündet die frisch hochgewachsenen Sträucher erneut an.

Dieses Muster zeichnet sich ab, nachdem es am späten Dienstagabend im Albrecht-Dürer-Weg brannte. Gegen 23.30 Uhr meldeten Anwohner hier eine Thuja-Hecke, die in Flammend stand. Trotz des regnerischen Wetters brannten fast zehn Meter der Bepflanzung. Die Gefahr eines Übergreifens auf ein Wohnhaus bestand zwar nicht, allerdings mussten Nachbarn einen direkt daneben parkenden Wagen in Sicherheit bringen.

Feuerwehr-Einsatzleiter Uwe Klein erklärte vor Ort: „Wir hatten zwei Rohre im Einsatz, um das Feuer zu löschen.“ Wie er berichtete, war die Integrierte Leitstelle zunächst von mehreren Einsatzstellen ausgegangen – Anwohner hatten mit teils widersprüchlichen Angaben denselben Brand gemeldet. Letztlich sei die Lage aber schnell im Griff gewesen.

Brandstiftung liegt angesichts der Gesamtumstände nahe. Die Polizei nahm deshalb vor Ort die Ermittlungen auf und befragte mögliche Zeugen. Mysteriös: Vor ziemlich genau drei Jahren brannte die Hecke an exakt der gleichen Stelle schon mal. Nun hatte es der Brandstifter abermals auf die neu gepflanzte, grüne Grundstücksbegrenzung abgesehen.

Brand am frühen Samstagmorgen

Das Feuer rief deshalb zahlreiche besorgte Anwohner auf den Plan. Insbesondere deshalb, weil es in der Nacht von Freitag auf Samstag nur einen Steinwurf entfernt in der Espanstraße brannte. Auch hier war eine Hecke betroffen. Gegen 0.20 Uhr angezündet von einem bislang Unbekannten.

September 2022 – exakt die selbe Grundstücksbegrenzung wird hier Opfer einer Brandstiftung. (Archivbild) Foto: Marc Eich

Betroffen ist dort Jutta Majewski. Sie eilte am späten Dienstagabend in den Albrecht-Dürer-Weg, als sich dort die Flammen in den Nachthimmel züngelten. Majewski berichtet gegenüber unserer Redaktion davon, wie sie den jüngsten Brand an ihrem Haus erlebte. „Eigentlich hätten wir schon lange geschlafen – wir waren nur durch Zufall wach“, erklärt sie. Dieser Zufall sorgte dafür, dass sie den Brand der Thuja-Hecke entdeckte und die Feuerwehr rufen konnte.

Im Wohngebiet geht die Angst um

Kein Zufall scheint hingegen, dass sie ebenfalls bereits vor drei Jahren Opfer einer Brandstiftung wurde. „Damals war es von der Uhrzeit her etwas früher“, erinnert sie sich. Auch hier sei sie selbst auf das Feuer aufmerksam geworden. Klar ist: Die Nachbarschaft befindet sich in Alarmbereitschaft. „Es geht die Angst um“, erklärt Majewski. So erklärt, dass Anwohner nun große Sorgen haben, dass ihre Hecke die nächste sein könnte. „Man überlegt was man tun kann – aber man kann sich kaum zur Wehr setzen.“

Die Polizei ist am Dienstagabend vor Ort, um Zeugen zu befragen. Foto: Marc Eich

Viele haben in diesem Zusammenhang ebenjene Serie eines Feuerteufels im Jahr 2022 vor Augen, der über Monate hinweg im Wohngebiet zündelte. Teils wurden dabei auch Wohnhäuser beschädigt und damit Menschenleben in Gefahr gebracht. Die Serie endete abrupt, ein Täter konnte offenbar nicht gefasst werden.

Ist der Täter voller Missgunst?

Doch wie erklärt sich Majewski die mysteriöse Brandstiftung? „Wir haben unsere Hecken frisch geschnitten, versuchen alles nett und ansehnlich zu gestalten – vielleicht ist es Neid?“ Eine Frage, die Majewski selbst nicht beantworten kann. Aber sie spekuliert, dass hinter der Brandserie jemand steckt, „der sich nur gut fühlt, wenn er etwas zerstören kann“. Dabei zerstört er nicht nur Sträucher – sondern das Sicherheitsgefühl einer ganzen Nachbarschaft.

Wer hat etwas gesehen?

Zeugenaufruf

Das Polizeirevier Schwenningen bittet um Hinweise zur Tat, die unter der Nummer 07720/85000 gemeldet werden können.