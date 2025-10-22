„Es geht die Angst um“: Feuerteufel zündet in Schwenningen wieder dieselben Hecken an

Eine mysteriöse Brandserie hält Anwohner in Schwenningen in Atem. Ein Brandstifter hat es auf Hecken abgesehen – und zwar exakt dieselben, die schon vor drei Jahren in Flammen standen.
Die Aufruhr im Wohngebiet Eschelen ist groß – treibt ein Hecken-Hasser sein Unwesen? Anders können sich die Anwohner die derzeitige Brandserie nicht erklären. Bereits vor drei Jahren brannten dort Hecken – nun scheint der Feuerteufel zurückgekehrt zu sein. Und er zündet die frisch hochgewachsenen Sträucher erneut an.