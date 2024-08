Es braucht einen neuen Betreiber: „Schäfer’s Eck“ in Lahr droht das Aus

In zentraler Innenstadtlage in Lahr könnte es einen weiteren Leerstand geben: Das Feinkostgeschäft mit Bistro am Rosenbrunnen wird zum 30. September schließen. Es sei denn, es findet sich ein Interessent. Die bisherigen Betreiber, zwei Ärzte am Ortenau-Klinikum, sehen sich außerstande, dort alleine weiterzumachen.