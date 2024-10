Es bleibt bei zwei Wochen Blumenschau: Stadt Lahr lehnt Verlängerung der Chrysanthema ab

1 Die Chrysanthema sorgt für Farbtupfer in Lahr. Foto: Seeger

Wille, Unternehmer und Alt-Stadtrat der CDU, hatte in einem Brief an OB Markus Ibert den Wunsch geäußert, die Blumen der Chrysanthema nach deren Ende nicht gleich abräumen zu lassen. Vielmehr könnten sie doch eine Woche länger blühen, was auch Gastronomie und Einzelhandel zugute käme. Mit diesem Wunsch spreche er vielen Lahrern aus dem Herzen, ist Wille überzeugt.