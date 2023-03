1 Auch weiterhin werden in der Containeranlage am Rand des Gewerbegebiets Bengst Flüchtlinge wohnen. Foto: Decoux

Mahlberg wird Flüchtlinge, die nicht aus der Ukraine kommen, weiter in Wohnmodulen unterbringen müssen. Den Neubau einer Wohnanlage lehnen Gemeinderat und Verwaltungsspitze aus Kostengründen weiter ab.









Vertreter der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe hatten in der Gemeinderatssitzung die Frage nach Alternativen zur Unterbringung in der Wohnmodulanlage am Rand des Gewerbegebiets Bengst in Orschweier aufgeworfen. Zugleich erinnerten sie Bürgermeister und Gremium an einen im Mai 2017 gefällten Gemeinderatsbeschluss, die Anlage in Absprache mit dem Landratsamt zugleich nur für fünf Jahre zu dulden. In diesem Zeitraum solle für alternative Unterbringungsmöglichkeiten in privaten oder kommunalen Häusern gesorgt werden. Nach Auffassung der Flüchtlingshilfe sei die dauerhafte Unterbringung in Wohnmodulen als Anschlussunterbringung nicht zulässig.

Bürgermeister sieht keine Alternative zu Containern

Dass die Stadt bereits eine Verlängerung der Duldung beantragt habe, erklärten Hauptamtsleiterin Sophie Brogle und Bürgermeister Dietmar Benz unisono auf die Anfrage. „Es gibt vom Landratsamt bisher keine Verordnung, dass die Stadt die Wohnanlage als Anschlussunterbringung nicht weiter nutzen kann“, sagte die Hauptamtsleiterin.

„Alternativen zu den Containern gibt es nicht“, erklärte Bürgermeister Dietmar Benz. Hauptamtsleiterin Brogle erklärte, dass die Suche der Stadt nach alternativem Wohnraum ergebnislos geblieben war. Aufrufe auf der Homepage der Stadt oder im Gemeindeblatt liefen schlichtweg ins Leere. Lediglich eine Wohnung für eine Person konnte in den vergangenen Monaten gefunden werden. Brogle beschrieb überdies, dass diese Erfahrung nur für Flüchtlinge gelte, die nicht aus der Ukraine kommen.

Ukrainische Flüchtlinge kommen leichter unter

Für Menschen, die der Krieg aus der Ukraine vertreibe, sei die Bereitschaft, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, deutlich größer. 57 ukrainische Flüchtlinge lebten derzeit in Mahlberg, alle seien in privaten oder kommunalen Wohnungen untergebracht worden. Zugleich lebten in der Stadt 57 Flüchtlinge aus anderen Kriegsgebieten, 14 von ihnen wohnen in der Wohnmodulanlage. Weitere 22 nicht-ukrainische Flüchtlinge müsse Mahlberg 2023 noch aufnehmen, die nach aktuellem Stand in Wohnmodule einziehen müssen.

„Wir werden das Problem der Unterkünfte nicht in naher Zukunft anders lösen können. Wir brauchen die Wohnmodulanlage weiter als Anschlussunterbringung, weil es in der Bevölkerung wenig Bereitschaft gibt, Flüchtlinge aus anderen Kulturkreisen aufzunehmen“, ergänzte Bürgermeister Dietmar Benz.

Keine Sozialwohnungen

Auf Nachfrage aus dem Helferkreis, ob die Stadt nicht alternativen Wohnraum schaffen könne, erinnerte der Bürgermeister daran, dass die Stadt vor Jahren ein Grundstück in der Bromergasse erworben habe, um dort für geschätzte Kosten von drei Millionen Euro Sozialwohnungen auch für Flüchtlinge zu bauen. Doch es habe Widerstand bei Anwohnern gegeben. Auch der Gemeinderat habe das Projekt bei jährlichen Kosten von rund 60 000 Euro mehrheitlich abgelehnt.