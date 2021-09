1 Der Erzinger Kindergarten: Die "Rasselbande" steckt komplett in Quarantäne. Foto: Maier

Nach einem großen Corona-Ausbruch bleibt der Erzinger Kindergarten "Rasselbande" vorerst geschlossen. Das teilte die Trägerin der Einrichtung, die evangelische Gesamtkirchengemeinde Steinach-Schlichemtal, am Donnerstag mit.

Balingen-Erzingen - Der Kindergartenbetrieb musste demnach bereits am Montag dieser Woche, 30. August, vormittags kurzfristig eingestellt werden, nachdem der Corona-Test bei einem Kindergartenkind positiv ausgefallen war; weil es Symptome zeigte, wurde ein PCR-Test veranlasst. Zugleich gingen nach Angaben der Gemeinde am Montag Meldungen von Eltern ein, wonach deren Kinder und Angehörige typische Corona-Symptome – unter anderem Fieber – zeigten. Es folgten die Krankmeldungen zweier vollständig geimpfter Mitarbeiter mit ähnlichen Symptomen sowie positiven Schnelltest-Ergebnissen.

Aufgrund dieser unübersichtlichen und zu diesem Zeitpunkt nicht transparenten Infektionslage habe man alle Eltern aufgefordert, ihre Kinder schnellstmöglich aus der Einrichtung abzuholen. Bis zur Klärung der Lage sollte die Einrichtung geschlossen bleiben. Zudem wurden alle Mitarbeitenden und die Familien aufgefordert, sich schnellstmöglich testen zu lassen. All diese Aktivitäten seien in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erfolgt. Schon am Dienstag konnte für die Angehörigen der Erzinger Einrichtung ein Sondertermin im Balinger Testzentrum vereinbart werden.

Kindergarten zum zweiten Mal wegen Corona geschlossen

Die Ergebnisse brachten ein ernüchterndes Ergebnis: Bei elf Kindern des Kindergartens und deren Geschwisterkindern wurden demnach Infektionen bestätigt, außerdem bei zwei Mitarbeitern.

Die Folge: Das Gesundheitsamt geht von einem Ausbruchsgeschehen aus. Alle Kinder und Mitarbeiter, die sich in der vergangenen Woche sowie am Montag dieser Woche im Kindergarten befanden, sind in Quarantäne gesteckt worden. Der Kindergartenbetrieb muss bis Freitag, 10. September, ruhen; für den 8. September wurde ein weiterer Sonder-Testtermin organisiert, um alle Vorkehrungen für einen infektionsfreien Neustart am 13. September zu treffen.

"Die Trägerverantwortlichen sowie die Mitarbeiterschaft erkennen einmal mehr, dass trotz der Umsetzung von Sicherheits- und Hygienekonzepten, der kontinuierlichen wöchentlichen Selbsttestung des Personals und der ständigen, immer noch freiwilligen, Selbsttestung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, sich niemand in Sicherheit wiegen kann und das Thema Corona noch lange nicht in den Hintergrund gedrängt werden kann", heißt es in der Mitteilung.

Der Erzinger Kindergarten wird damit zum zweiten Mal binnen eines Jahres wegen Corona geschlossen. Im Oktober 2020 war die Infektion eines Kindes bekanntgeworden, in der Folge blieb die Einrichtung eine Woche lang zu.