So angespannt ist die Kita-Lage in der Stadt

Viele Kitas im Südwesten können einer Studie zufolge die Betreuung und Sicherheit der Kinder kaum noch gewährleisten. Wie angespannt ist die Kita-Lage derzeit in Horb und Umgebung?















Horb - Die Stadt Horb orientiert sich nach eigenen Angaben "in der Besetzung des Fachpersonals in ihren Einrichtungen am vorgeschriebenen Mindestpersonalschlüssel des KVJS". Dadurch sei die rechtlich vorgeschriebene Anzahl an Fachpersonal "in jeder städtischen Kita" gesichert. Bei Personalausfall organisiere der Träger Springkräfte, um das fehlende Personal zu vertreten.