1 Francisco Perea Villa (links) und Sonia Ortega Garcia sind zwei von neun spanischen Erziehern, die in Balingen Arbeit gefunden haben. Ralf Eppler vom Amt für Familie, Bildung und Vereine begleitet sie. Foto: Thiercy

Zehn junge Erzieher aus Spanien sind seit einem guten Jahr in den städtischen Kindergärten eingesetzt. Neun von ihnen werden in Balingen bleiben. Eine Erfolgsgeschichte.









Was heißen Hallo und Tschüss auf Spanisch? Und was ist ein typisches spanisches Essen? Die Kinder in der Kita Langwiesen in Engstlatt wissen das: Sonia Ortega Garcia hat mit ihnen ein Spanienprojekt gemacht. Die 27-Jährige ist Erzieherin. Sie hat ihre Heimat Andalusien verlassen und in Balingen eine neue gefunden.