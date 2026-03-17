Erzbistum Freiburg: Zahl der Austritte geht bei den Katholiken leicht zurück

Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche im Erzbistum Freiburg lag im vergangenen Jahr bei rund 25 000 Menschen, deutlich weniger als in den Vorjahren 2024 (rund 26 000 Austritte) und 2023 (rund 34 000 Austritte). „Jeder dieser Austritte schmerzt uns“, erklärt Erzbischof Stephan Burger am Montag in Freiburg. Hinter jedem Austritt stehe eine Entscheidung, die oft mit Enttäuschung und Distanzierung zu tun habe. „Wir nehmen diese Signale ernst und verstehen sie als Auftrag, unsere Strukturen und unsere Haltung im Sinne einer synodalen Kultur stetig weiterzuentwickeln“, so Burger weiter. „Die Art und Weise, wie Menschen heute ihre Zugehörigkeit zur Kirche leben, verändert sich grundlegend“, so der Leiter der Erzbischöflichen Verwaltung, Generalvikar Christoph Neubrand.

Insgesamt zählt die katholische Kirche im Bistum Freiburg zurzeit noch 1,51 Millionen Mitglieder. Da sei laut Angaben des Bistums rund die Hälfte der Katholiken in Baden-Württemberg. Dennoch sind das rund eine halbe Millionen Mitglieder weniger als noch vor 20 Jahren. Vor allem im Nachgang des Missbrauchsskandals und der damit verbundenen schleppenden Aufklärung vonseiten der Kirche waren die Austrittszahlen in den vergangenen 15 Jahren in die Höhe geschnellt. 2022 wurde mit knapp 42 000 Austritten ein Höhepunkt erreicht.

Zahl der Eintritt und Wiedereintritte steigt leicht an

Parallel zu den Austrittszahlen veröffentlichte das Bistum am Montag auch die Zahlen der Wiederaufnahmen und Neueintritte in die Kirche, die 2025 bei 450 (2024: 351 Wiederaufnahmen) beziehungsweise 139 (2024: 114 Neueintritte) lagen und so einen leichten Aufwärtstrend für die Kirche abbildeten. „Dass wir bei den Wiedereintritten ein deutliches Plus verzeichnen, bestärkt uns darin, als Kirche noch konsequenter die Begegnung mit den Menschen zu suchen“, so Generalvikar Christoph Neubrand. Es gehe darum, die Menschen „dort, wo ihr Alltag und ihre Fragen sind“, zu erreichen.

Die Kirche spiele eine wichtige Rolle für den gesellschaftlichen Zusammenhalt: „Auch wenn die Zahl der aktiven Katholikinnen und Katholiken im Südwesten leider weiter gesunken ist, geben die Menschen in unseren Pfarreien und Verbänden der Gesellschaft wichtige Impulse. Sie tun das aus ihrem christlichen Glauben heraus, der in einer zunehmend komplexeren Welt Halt und Orientierung gibt.“

Kirche betont Bedeutung des Ehrenamtes

Neubrand und Burger hoben am Montag zudem die wichtige Rolle der rund 200 000 Ehrenamtlichen im Erzbistum Freiburg hervor und verwiesen auf die Bedeutung des Bistums in der sozialen und pädagogischen Arbeit hin: Die Erzdiözese Freiburg verantwortet in Baden und Hohenzollern unter anderem mehr als 1000 Kindertageseinrichtungen, 33 Schulen in Trägerschaft der Schulstiftung des Bistums, vier Schulen des zweiten Bildungswegs sowie fünf Fachschulen für Sozialpädagogik, 13 Bildungszentren, rund 350 örtliche Bildungswerke und 250 Büchereien.