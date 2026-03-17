Erzbistum Freiburg: Zahl der Austritte geht bei den Katholiken leicht zurück

Der Höhepunkt scheint überwunden: Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.
Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche im Erzbistum Freiburg lag im vergangenen Jahr bei rund 25 000 Menschen, deutlich weniger als in den Vorjahren 2024 (rund 26 000 Austritte) und 2023 (rund 34 000 Austritte). „Jeder dieser Austritte schmerzt uns“, erklärt Erzbischof Stephan Burger am Montag in Freiburg. Hinter jedem Austritt stehe eine Entscheidung, die oft mit Enttäuschung und Distanzierung zu tun habe. „Wir nehmen diese Signale ernst und verstehen sie als Auftrag, unsere Strukturen und unsere Haltung im Sinne einer synodalen Kultur stetig weiterzuentwickeln“, so Burger weiter. „Die Art und Weise, wie Menschen heute ihre Zugehörigkeit zur Kirche leben, verändert sich grundlegend“, so der Leiter der Erzbischöflichen Verwaltung, Generalvikar Christoph Neubrand.