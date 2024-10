Erzählfestival in Baiersbronn: Märchen und Geschichten für Jung und Alt

Erzählspaziergänge, ein Nachmittag, der sich vor allem an Familien richtet, ein Abend, der vorrangig Erwachsene ansprechen soll, und ein Seminar – all das bietet das Erzählfestival in Baiersbronn. Los geht es am kommenden Mittwoch.

Die Baiersbronn Touristik und der Heimat- und Kulturverein der Gesamtgemeinde Baiersbronn veranstalten von Mittwoch, 9., bis Freitag, 11. Oktober, im Rosensaal das inzwischen 19. Erzählfestival. Über die Veranstaltung informiert die Baiersbronn Touristik in einer Mitteilung.

Am Mittwochnachmittag findet einer von zwei Erzählspaziergängen statt. Am Donnerstag können Familien und Kinder nachmittags spannenden Märchen lauschen, die unter anderem von Schülern des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums präsentiert werden.

Der Freitagabend richtet sich vorrangig an Erwachsene, die mit ernsten und humorvollen Geschichten in faszinierende Welten entführt werden. Auch in diesem Jahr wird ein Erzählseminar „Erzählen lernen“ mit Lothar Schröer angeboten.

Festival steht für Qualität

Märchen seien ein bedeutsames Kulturgut, das beim Erzählfestival in Baiersbronn auch in diesem Jahr wieder erlebbar werde, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit dabei sind die Erzähler Norbert Bögle, Martin Brune, Elke Dießner, Béat „Sanzibar“ Rajchman und Lothar Schröer. Einmal mehr seien die ausgewählten Erzähler ein Garant für die hohe Erzählqualität, für die das Festival stehe.

Am Mittwoch und Freitag gibt es jeweils ab 14.30 Uhr einen Märchenspaziergang für die ganze Familie. Am Mittwoch führt Elke Dießner Interessierte durch das Sankenbachtal. Treffpunkt ist der Parkplatz Wildgehege. Der Spaziergang am Freitag mit Erzähler Lothar Schröer startet am Parkplatz Minigolf in Klosterreichenbach.

Auch Schüler beteiligt

Am Donnerstagnachmittag erzählen Elke Dießner und Lothar Schröer spannende Geschichten für Familien und Kinder im Rosensaal. Unterstützt werden sie von Schülern des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums, die in den vergangenen Monaten gemeinsam mit Schröer die Grundlagen des Erzählens erlernt haben. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im Rosensaal und dauert etwa eine Stunde.

Am Freitagabend präsentieren – ebenfalls im Rosensaal – alle fünf Erzähler von 18.30 bis 21 Uhr höchste Erzählkunst, so die Baiersbronn Touristik. Die Märchen und Geschichten werden wieder musikalisch umrahmt.

Besuche bei Schülern und Senioren

Auch werden die Baiersbronner Kindergärten, Schulen und Senioreneinrichtungen wieder von den Erzählern besucht. Auch dieser Teil des Festivals erfreue sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen und den Märchenspaziergängen ist kostenlos. Für die Teilnahme an den Märchenspaziergängen ist eine Anmeldung bei der Baiersbronn Touristik unter www.baiersbronn.de/veranstaltungen oder telefonisch unter 07442/841 40 erforderlich.

Ein Schnupperseminar

Im Rahmen des Festivals findet erneut ein Schnupperseminar statt, bei dem das bildhafte Erzählen vermittelt wird. Das Seminar mit Kursleiter Lothar Schröer ist am Mittwoch von 18 bis 21 Uhr im Rosensaal. Es wird eine Kursgebühr von 50 Euro pro Person erhoben. Anmeldungen sind ebenfalls unter www.baiersbronn.de/veranstaltungen möglich.