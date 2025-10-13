Erzählfestival Baiersbronn: Zwei Jahrzehnte voller Märchen und Geschichten

Das Erzählfestival in Baiersbronn brachte auch in diesem Jahr wieder große und kleine Zuhörer bei Märchenspaziergängen, Schulbesuchen und einem festlichen Erzählabend zusammen.
Seit zwei Jahrzehnten begeistert das Erzählfestival in Baiersbronn die großen und kleinen Gäste. Verteilt auf mehrere Tage gab es Märchen aus aller Welt, die von professionellen Erzählern präsentiert wurden. Das Angebot für alle Altersklassen reichte dabei vom Familientag, über ausgesuchte Märchenspaziergänge bis hin zum Erzählabend im Baiersbronner Rosensaal.