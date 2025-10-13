Erzählfestival Baiersbronn: Zwei Jahrzehnte voller Märchen und Geschichten

Das Erzählfestival in Baiersbronn brachte auch in diesem Jahr wieder große und kleine Zuhörer bei Märchenspaziergängen, Schulbesuchen und einem festlichen Erzählabend zusammen.

Seit zwei Jahrzehnten begeistert das Erzählfestival in Baiersbronn die großen und kleinen Gäste. Verteilt auf mehrere Tage gab es Märchen aus aller Welt, die von professionellen Erzählern präsentiert wurden. Das Angebot für alle Altersklassen reichte dabei vom Familientag, über ausgesuchte Märchenspaziergänge bis hin zum Erzählabend im Baiersbronner Rosensaal.

Der Heimat- und Kulturverein der Gesamtgemeinde Baiersbronn hatte zusammen mit der Baiersbronn Touristik wieder bekannte Märchenerzähler für das Festival engagiert, die mit spannenden Erzählungen die Traditionsveranstaltung bereicherten.

Sabine Schulz und Elke Dießner hätten eine gute Resonanz bei ihren Märchenspaziergängen verbuchen können. Auch die Schulen und Kindergärten hätten vom Besuch der Erzähler profitiert. Höhepunkt der Veranstaltung war der zentrale Erzählabend im Rosensaal, bei dem die fünf Akteure die hohe Kunst des Erzählens zeigten. Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Baiersbronner Gitarren-Trio, das mit sanften Klängen eine ruhige Atmosphäre zauberte.

Kreativität ist die Tochter der Fantasie

Johannes Smeets, Gründer des Märchenfestivals, hob am Abend die gute Organisation durch Carina Walz von der Baiersbronn Touristik hervor. Er dankte im Namen des Heimat- und Kulturvereins der Gesamtgemeinde und allen Unterstützern. „Ein solcher Abend, der vom gesprochenen Wort und vom Geschichten-Hören lebt, vermag das Tempo des Lebens etwas zu entschleunigen“, erklärte Smeets.

In Zeiten der Sozialen Medien merke man nicht wie die Fantasie eingeengt werde. „Die erzählte Geschichte bietet einen größeren Raum für unsere Fantasie“, erklärt Smeets. Wichtig sei die eigene Fantasie auch für die Kinder. Schließlich sei die Kreativität die Tochter der Fantasie.

Geschichten von der Melodie des Windes und der Seehundfrau

Rund 50 Gäste waren in den Rosensaal gekommen, um den Geschichten von Lothar Schröer, Ameli Pauli, Sabine Schulz, Elke Dießner und Maurice Schröer zu lauschen. Die Erzähler hatten ein breites Repertoire im Gepäck. Lothar Schröer erzählte die Geschichte von der Melodie des Windes und der Seehundfrau, die ihr menschliches Leben aus Liebe opferte.

Ameli Pauli präsentierte mit viel Tiefgrund das Märchen der drei Schwestern, die auch im hohen Alter ihre Träume nicht aufgaben. Märchen aus Indien und ein kleines Gedicht hatte Sabine Schulz vorbereitet. Elke Dießner und Maurice Schröer überzeugten mit aussagekräftigen Märchenerzählungen.

Über 20 Klassen und Gruppen besucht

Alle verstanden es die Mimik und Gestik für ihre Geschichten zu nutzen und bauten gekonnt Spannung auf. Die Vorträge waren kurzweilig und die Gäste konnten sich in einer entspannten Atmosphäre in die Welt der Märchen entführen lassen.

„Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder die Kinder und Schüler in der Gemeinde erreichen konnten“, so Walz von der Baiersbronn Touristik. Insgesamt seien wieder über 20 Klassen und Gruppen besucht worden. Alle konnten vom reichen Erzählschatz der Märchenerzähler profitieren.