Erzählcafé Altensteig: Wie Feste unser Leben bereichern

Bei der Veranstaltung des Internationalen Arbeitskreises Altensteig (INKA) erzählten Menschen unterschiedlicher Herkunft von landestypischen Feierlichkeiten.
Das Thema „Wie Feste unser Leben bereichern“ lockte einige Gäste an aus unterschiedlichen Ländern wie Frankreich, Kolumbien, Afghanistan, Jordanien, Kamerun, Mexiko und natürlich Deutschland, vertreten durch einige Altensteiger. Schnell kam es zu einem regen Austausch über die verschiedenen Bräuche, die beim Feiern von Festen eine wichtige Rolle spielen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Jutta Herzog-Brake, einer Sprecherin von INKA.