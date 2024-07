Eine 63-jährige Autofahrerin hat in Pfalzgrafenweiler am Montag alkoholisiert ein anderes Auto gerammt.

Am Montagnachmittag befuhr die 63-Jährige mit ihrem Dacia gegen 16.15 Uhr die Weilerstraße in Richtung Durrweiler und wollte in die Kälberbronner Straße abbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam sie hier zu weit nach links und stieß mit einem Auto zusammen, das in der Kälberbronner Straße verkehrsbedingt stand.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme nahm die Polizei Alkoholgeruch bei der 63-Jährigen wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille.

Die Frau musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein behielten die Beamten ein. Die Fahrerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.