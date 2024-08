Erwin-Schenkenbach-Turnier: Tannheimer Team holt sich den Pokal in Wolterdingen

Tannheimer Team holt sich den Pokal in Wolterdingen

1 Zum 30. Mal spielt eine Mannschaft des FC Tannheim beim Turnier um den Erwin-Schenkenbach-Pokal in Wolterdingen mit und gewinnt das Finalspiel gegen den FC Pfohren mit 4:3 Toren. Foto: Anita Reichart

Das Wochenende in Wolterdingen stand ganz im Zeichen des runden Leders. Bereits zum 30. Mal wurde das Erwin-Schenkenbach-Turnier ausgetragen.









Gute Stimmung, interessante Fußballspiele und ein unterhaltsames Rahmenprogramm bot der Wolterdinger Fußballclub bei seinem Sommerfest. Im Rahmen des Fußballwochenendes wurde zum 30. Mal das Erwin-Schenkenbach-Pokalturnier ausgetragen. Dieses Mal ging der Pokal nach Tannheim, was den FCW-Vorsitzenden, Marcel Dannecker, neidlos freute, denn die Mannschaft aus dem Nachbarort ist als einzige von Anfang an dabei. So waren die Verantwortlichen rundum zufrieden.