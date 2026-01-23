Erwerbslose im Zollernalbkreis: Die Arbeitslosenzahl steigt wieder an

Die Zahl der Bürgergeldempfänger geht zurück, Jugendliche sind heiß umworben und in der Metall- und Elektrobranche werden Fachkräfte entlassen.
Gute wie schlechte Nachrichten hatten die Experten in Sachen Arbeitsmarktlage im Zollernalbkreis bei der Vorstellung der Jahresbilanz für das abgelaufene Jahr 2025 im Gepäck. Im Pressegespräch nahmen der Vorsitzende der Geschäftsführung, Markus Nill, der Geschäftsführer des Jobcenters Landkreis Sigmaringen, Matthias Frank, und der Geschäftsführer des Jobcenters Zollernalbkreis, Jörg Würfel, gemeinsam mit Pressesprecher Rolf Gehring die aktuellen Zahlen und Trends in den Blick. Was dabei auffällt, ist die Zunahme der Arbeitslosigkeit im versicherungspflichtigen Bereich, sprich ohne Berücksichtigung von sogenannten Minijobs.