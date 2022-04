1 Im Schönbronner Gewerbepark feierte die Firma Holzbau Schaible Richtfest in der neuen Fahrzeug- und Lagerhalle. Foto: Priestersbach

"Es ist erfreulich, dass es Unternehmerfamilien gibt, die viel privates Geld in die Hand nehmen", machte Landrat Helmut Riegger jetzt in Schönbronn deutlich, wo die Firma Holzbau Schaible das Richtfest für ihre neue Fahrzeug- und Lagerhalle feierte.















Wildberg-Schönbronn - Insgesamt investiert der in der siebten Generation geführte Familienbetrieb in den kommenden zwei Jahren rund 1,8 Millionen Euro im Schönbronner Gewerbepark. Wie Seniorchef Karl-Heinz Schaible in seiner Begrüßung der zahlreichen Gäste in Erinnerung rief, hatte der traditionsreiche Zimmereibetrieb vor 24 Jahre die erste Halle im Gewerbepark errichtet und damals aber auch gleich eine Erweiterungsfläche mit erworben.

Förderung über ELR-Programm

Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 50 "tolle und motivierte Mitarbeiter", darunter 35 Zimmerleute, so Karl-Heinz Schaible. Er nutzte die Gelegenheit, Stadt und Landkreis für die Unterstützung im Vorfeld zu danken. So werden die geplanten Bauvorhaben aus Mitteln der Fördertöpfe für die Entwicklung des ländlichen Raums mit einem zehnprozentigen Zuschuss gefördert.

Auf die drei Bausteine des Großprojektes im Schönbronner Gewerbepark machte Daniel Schaible als Mitglied der Geschäftsführung aufmerksam. Mit dem Bau einer Fahrzeug- und Lagerhalle in Holzkonstruktion reagiert das Unternehmen unter anderem auf die aktuelle Materialknappheit und lange Lieferfristen, wobei Daniel Schaible betonte: "Wir brauchen mehr Lagerplatz, um kontinuierlich produzieren zu können."

Doch auch die Abbundhalle, in der das Unternehmen Dächer und Wände herstellt, soll um drei Hallenfelder erweitert werden, damit künftig größere Aufträge parallel abgewickelt werden können. In einem dritten Bauabschnitt ist schließlich noch ein Ausbau der firmeneigenen Nahwärmeversorgung geplant, wobei auf die seit Jahrzehnten bewährte Technik eines Holzvergasers gesetzt wird, mit dem das Unternehmen aus seinen Holzresten Strom und Wärme erzeugt.

Paradebeispiel aus dem Mittelstand

"Toll, dass man so etwas wieder feiern darf", freute sich Landrat Helmut Riegger über das Richtfest in Präsenz. Bei dieser Gelegenheit bezeichnete er das Handwerk mit seinen rund 12 000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,5 Milliarden Euro als "Rückgrat der Wirtschaft" im Landkreis Calw. Positiv wertete er den Umstand, dass das Schönbronner Familienunternehmen an die Zukunft glaubt. Und so bezeichnete er Holzbau Schaible als Paradebeispiel dafür, wie sich mittelständische Unternehmen am Markt behaupten. Deshalb habe das Landratsamt auch gerne die Bemühungen um eine ELR-Förderung unterstützt, und der Landrat unterstrich: "Das ist sehr gut investiertes Geld, denn das Handwerk schafft sichere Arbeitsplätze".

Pfarrerin Lisbeth Sinner zeigte sich beeindruckt von der großen Halle mit ihrem offenen Raumgefühl und offenen Türen auf beiden Seiten – so wie auch der Glaube stets Türen offen halte. Nach einem gemeinsamen Gebet stand der Richtspruch auf dem Programm, der von Philipp und Lotta Schaible vorgetragen wurde: "Drum will ich jetzt den Segen geben, der Halle hier komplett aus Holz. Das Holz gibt Wärme allem Leben, drum sind wir auch darauf so stolz", wurde da gereimt.