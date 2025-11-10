Erweiterung geplant: Auftragsbücher des Friesenheimer Holzbau-Unternehmens sind voll

Der Industrie geht es teilweise besser als vermutet – das wurde beim Besuch der Abgeordneten Sandra Boser beim Unternehmen Schwarzwald Holzbausysteme deutlich.
Die Auftragslage für Holzbauelemente im Mehrfamilienhausbau und im Industriegebäudesektor sowie im Bau von Schulen und Kindergärten ist gut. Klagen will Geschäftsführer von Schwarzwald Holzbausysteme (SBS) Moritz Weschle absolut nicht. Sein Unternehmen entwickele sich in den vergangenen Jahren, seit Gründung im Jahr 2020, ausnahmslos positiv. Lediglich der Einbruch in der Bautätigkeit für Einfamilienhäuser lässt ihn nicht unberührt. Der Einfamilienhausbau mache nur noch 15 Prozent seiner Aufträge aus. Das sei ein erheblicher Rückgang, der jedoch durch Aufträge bei Kindergärten und Industriegebäuden aufgeholt und mehr als ausgeglichen werde. Pro Jahr fertige das Unternehmen mehr als zehn Kindergärten – mit steigender Tendenz. Immer mehr Architekten und Bauherren wählten das Bauen von Holz und damit die Wahrung der Nachhaltigkeit. „Was gibt es Besseres als ein Gebäude mit Holz zu errichten und damit gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt tun?“, so das Credo von Weschle.