„Ältere Bürger erinnern sich vielleicht noch – zwei grüne Eisenbänke und ein Schotterplatz“, beschrieb Bürgermeister Pascal Weber, wie der Ringsheimer Bahnhof einst aussah.

Dabei ergab sich in den vergangenen drei Monaten ein ähnliches Bild. In dieser Zeit wurde der Knotenpunkt für Bus- und Bahnverkehr nämlich erweitert. So wurden 31 weitere Parkplätze geschaffen und die barrierefreien Buswartestellen um rund 50 Meter verlängert. „Nun können dort vier Gelenkbusse hintereinander parken“, berichtete Weber bei der offiziellen Einweihung am Mittwochnachmittag stolz.

Dass der Anbau nötig geworden war, sei anhand der Parksituation deutlich geworden. Demnach sei der Bahnhof immer mehr an seine Grenzen gestoßen. „Etwa bei den Science-Days des Europa-Parks mussten die Busse immer in der Ruster Straße halten. Dieses Problem haben wir jetzt nicht mehr“, so der Rathauschef.

Ausbau des Bahnhofs soll den Tourismus stärken

Mit der Erweiterung des Bahnhof möchte die Gemeinde den Tourismus im Ort stärken. „Ohne könnten wir uns das überhaupt nicht leisten“, ist sich Weber bewusst und fügte an: „Wir machen es für die Gäste, aber auch für die Mitarbeiter des Parks.“ Demnach solle die ausgebaute Haltestation die Park-Mitarbeiter dazu motivieren, den ÖPNV zu nutzen. Besonders im Hinblick auf das 300-Betten-Projekt in der Herbolzheimer Straße sehe die Gemeinde großes Potenzial für das Wachstum des Bahnhofs.

Vollkommen fertig ist der Anbau indes noch nicht. Derzeit fehlt es noch an zwei Buswartehäuschen. „Die Lieferzeit beträgt 24 Wochen“, erklärte Weber. Auch die Installation der Beleuchtungsanlage stehe noch aus und damit die Rasenflächen nicht mehr braun, sondern grün werden, hoffe man derzeit noch auf Regen.

Baumaßnahme dauerte drei Monate

Dass es noch kleinere Baustellen gibt, tat Webers Freude keinen Abbruch. Insbesondere die schnelle Umsetzung kann sich laut dem Bürgermeister sehen lassen. „Vor genau einem Jahr wurde die Erweiterung im Gemeinderat beschlossen und der entsprechende Förderantrag gestellt. Der Förderbescheid kam im Mai 2024, der Spatenstich war Mitte Januar. In drei Monaten wurden die Baumaßnahmen also abgeschlossen“, blickte er zurück.

Apropos Förderung: Die Planungs- und Baukosten für das Projekt – inklusive Grüngestaltung und Beleuchtung – belaufen sich auf rund 300 000 Euro. Die Gemeinde erhält dabei einen Landeszuschuss von 75 Prozent sowie einen Zuschuss des Ortenaukreises von 40 000 Euro. Somit bleiben der Verwaltung insgesamt 60 000 Euro, die aus eigener Tasche gezahlt werden müssen.

Auch die Kita hat einen neuen Parkplatz erhalten

