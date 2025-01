Seit etwa einem Jahr ist es bekannt: Der Europa-Park plant eine Erweiterung seines Camp-Resorts zur Westernstadt „Silver Lake City“. „Die Silver Lake City des Europa-Park wird ein neuer Meilenstein in der Geschichte des Resorts“, betont der Park in einer Mitteilung.

Was vor mehr als zwei Jahrzehnten als Tipidorf begann, wird nun zur Westernstadt ausgebaut. Schon heute begeistern Planwagen, Blockhütten, Tipizelte und Lagerfeuerplätze die Gäste. In den kommenden Jahren werden die Angebote weiter ausgebaut, erklärt der Park und verrät weitere Details: Bis 2026 soll ein authentisches Erlebnisareal entstehen, das die Gäste in die Welt des Wilden Westens eintauchen lassen soll.

Silver Lake City „heißt der gesamte Bereich, der eine eigene Erlebniswelt mit einem kompletten Westerngefühl schafft“, erklärt Europa-Park-Inhaber Roland Mack.

„Western-Houses“ sollen bereits ab 2025 nutzbar sein

Die zusätzlichen „Western-Houses“ (Blockhütten), neue Caravan-(Komfort-)Stellplätze sowie eine erneuerte Zufahrt und eine neue Westernstraße mit gegenüberliegender Häuserfront und großzügigem Platz werden das Erlebnis für die Gäste erheblich erweitern, erklärt der Park. Bereits zur kommenden Jubiläumssaison „50 Jahre Europa-Park“ sollen neue „Western-Houses“ und Komfort-Stellplätze für Caravaning zur Verfügung stehen. Kern der Erweiterung ist ein neues Gästehaus im Stil des amerikanischen Westens, das im Jahr 2026 mit mehr als 100 Zimmern aufwarten soll.

Ein originalgetreuer Zug wird im Restaurant der Silver Lake City zu sehen sein. Foto: Europa-Park

Das Highlight der neuen Westernstadt soll das große Buffet-Restaurant „Diner Station“ sein, das wie ein alter Westernbahnhof gestaltet ist – samt originalgetreuem Zug. Zusätzlich zieht eine Brauerei in die „Silver Lake City“ ein, die künftig ein eigenes Europa-Park-Bier anbietet – zu genießen in der „Wild Horse Bar“ nebenan. Auch „Yullbe Go“ soll es in der Westernstadt geben.

700 neue Parkplätze

Durch die Erweiterung können ab 2026 mehr als 2000 Gäste in der „Silver Lake City“ übernachten – aktuell sind es mehr als 1400. Die Übernachtungsmöglichkeiten reichen dann vom Zelt über Wohnwagen bis hin zum komfortablen Gästehaus, erklärt der Park.

Zudem entsteht das neue Kinderhaus „Kleine Helden“ in Zusammenarbeit mit der RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“. Dort erhalten genesene krebskranke Kinder und ihre Familien eine kostenfreie und sorgenfreie Auszeit inmitten der Westernatmosphäre.

Zusätzliche Western-Houses werden in der Silver Lake City für die Gäste zur Verfügung stehen. Foto: Europa-Park

Der Europa-Park baut außerdem ein Parkhaus, so dass insgesamt 700 neue Parkplätze entstehen sollen.