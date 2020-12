Erweiterung des Plettenberg-Steinbruchs Frist für Holcim läuft zum Jahresende ab

Lesen Sie auch: Klage wegen Holcim-Schadstoffen eingereicht

"Für die Nachreichung dieser Unterlagen, die sich insbesondere auf die Vorlage der artenschutzrechtlichen Ausnahmen zur Heidelerche und Feldlerche beziehen, hat das Landratsamt der Firma Holcim eine Frist bis spätestens zum 31. Dezember 2020 gesetzt." Und weiter heißt es in der Mitteilung: "Sollten diese Unterlagen bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorgelegt werden, besteht ein Genehmigungshindernis." Die Genehmigungsbehörde werde daher nach Ablauf der Frist entscheiden müssen, ob und in welcher Form eine Entscheidung über den Antrag zur Süderweiterung des Kalksteinbruchs getroffen werde.

Die Firma Holcim teilt dazu auf Anfrage mit: Die noch fehlenden Unterlagen beziehen sich auf den artenschutzrechtlichen Ausnahmeantrag für die Heidelerche. Momentan arbeiten wir intensiv an den Unterlagen für diesen Ausnahmeantrag und überarbeiten parallel noch weitere naturschutzfachliche Antragsteile."

Dotternhausener Gemeinderat diskutiert

Und weiter: "Holcim wird die umfangreichen Unterlagen für den artenschutzrechtlichen Ausnahmeantrag im ersten Quartal 2021 beim Landratsamt einreichen."

Derzeit bestimmt jedoch eher die von Holcim eingereichte immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung zum Abbau auf den bereits genehmigten Flächen die Diskussion. Dabei geht es um die Abbauplanung und die Konkretisierung der Rekultivierungsplanung bis 2025.

Vor allem der Verein Natur und Umwelt Zollernalb (NUZ) stört sich daran, dass dafür keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig sei und dass auch die Gemeinden rund um den Plettenberg – einschließlich der Stadt Balingen – in dem Verfahren nicht gehört würden.

Der Gemeinderat Dotternhausen hatte in dieser Sache jüngst verschiedene Aspekte diskutiert, die dem Landratsamt im Rahmen der Stellungnahme der Gemeinde mitgeteilt werden. Dabei geht es unter anderem um die Sicherung der gemeindeeigenen Quellen, um die Einsehbarkeit in die Nordkulisse des Abbaugebiets, um die künftige Pflege der Feuchtgebiete nach Rückgabe der Fläche 2029 an die Gemeinde, die Entwässerung bei Starkniederschlägen und die veränderten Emissionen und Luftströmungen durch die Öffnung der Nordkulisse.