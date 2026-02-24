Erweiterung des Gewerbegebiets: Streit zwischen Dauchingen und Niedereschach um Verkehrsbelastung

Die beschlossene Erweiterung des Gewerbegebiets in Niederschach trieb den Dauchinger Gemeinderat um, der sich besorgt über die damit verbundene Verkehrszunahme durch Dauchingen zeigte.
Da die Zunahme insbesondere den LKW- und Schwerlastverkehr betrifft, regte Günther Haffa (Unabhängige Bürger, UB) für die Nachstunden eine Tonnagebegrenzung für Fahrzeuge an. „Wie können wir eine solche Maßnahme in die Wege leiten?“ fragte er besorgt und forderte als Minimum eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 durchzusetzen. Günter Klotz (UB) stimmte seinem Fraktionskollegen zu.