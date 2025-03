Fast zwei Jahre lang war die Stelle der Leitung der Evangelischen Erwachsenenbildung in Villingen vakant, nun ist sie mit Heike Jansen neu besetzt. Sie ist Nachfolgerin von Karin Nagel.

Die Religions- und Friedenspädagogin war in den vergangenen Jahren in verschiedenen kirchlichen und kirchennahen Bereichen aktiv, insbesondere im interreligiösen Dialog.

In Freiburg war sie als Leitung der Geschäftsstelle und im Redaktionsteam der Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung im Kontext tätig, außerdem in der Geschäftsführung der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Freiburg. Nach ihrem Masterstudium der Friedenspädagogik promoviert sie derzeit parallel in Systematischer Theologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, heißt es in einer Pressemitteilung.

In den nächsten Monaten bietet das neue Programm der Evangelischen Erwachsenenbildung Interessierten wieder ein vielfältiges Programm. In Feldenkrais-, Qi Gong- und Tanzkursen können Teilnehmende sich eine Auszeit vom Alltag nehmen, im Spanisch-Selbstlernkurs oder Gedächtnistraining ihre Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern.

Ums Glaubensbekenntnis

Eine besondere Veranstaltung widmet die Erwachsenenbildung dem Glaubensbekenntnis von Nicaea, das in diesem Jahr 1700 Jahre alt wird. Das große Glaubensbekenntnis ist ein fester Bestandteil der Liturgie und findet sich sowohl im evangelischen Gesangbuch als auch im katholischen Gotteslob. Thomas Böhm, Professor für Alte Kirchengeschichte an der Universität Freiburg, verdeutlicht in seinem Vortrag, unter welchen Bedingungen und theologischen Auseinandersetzungen das Bekenntnis von Nicaea entstanden ist und welche Bedeutung es heute noch haben könnte.

Um den interreligiösen Dialog geht es bei den Veranstaltungen „Brücken bauen zwischen den Religionen“ und „Freitagsfrauenrunde“. Hier sind Frauen eingeladen, sich in einer Atmosphäre der Offenheit und Wertschätzung über ihre Religionen und ihren Alltag auszutauschen.

Friedenswanderung

Gemeinsam mit dem Forum Frieden Donaueschingen lädt die Erwachsenenbildung am Karfreitag zur Friedenswanderung von Donaueschingen nach Geisingen ein. Sehr aktuellen Themen widmen sich die Workshops „Mutig gegen rechte Sprüche“ und „Über Frieden sprechen in Zeiten von Krieg“, die in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk angeboten werden.

Darüber hinaus finden sich im Programm wieder eine Vielzahl an Angeboten der Gemeinden im Kirchenbezirk sowie Online-Veranstaltungen zu aktuellen Themen.

Das Programmheft

Das Programmheft kann bestellt werden unter Telefon 07721/84 51 71, E-Mail eeb.villingen@kbz.ekiba.de, weitere Infos unter www.erwachsenenbildung-villingen.de.