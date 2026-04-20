Erwachsenenbildung in Lörrach: Abitur am Schuldreieck Lörrach - schriftliche Prüfungen gehen los

1 Die Schulleitungen Frieder Hagmeier (Stellvertreter) und Alexandra Orth (Archivfoto) Foto: Marco Fraune Es werden die Fächer Deutsch, Geschichte und Englisch geprüft. Ende Juni folgt die mündliche Prüfung.







Link kopiert



Für die Schüler des Schul-Dreiecks Lörrach/Abendgymnasiums beginnen am Dienstag, 21. April, die Abiturprüfungen. Schriftlich geprüft werden die Fächer Deutsch, Geschichte und Englisch. Es sind die gleichen Prüfungsaufgaben wie an den Tagesgymnasien, heißt es in der Mitteilungen des Schul-Dreiecks. Die Prüfungen finden im Hans-Thoma-Gymnasium in Lörrach statt. Ende Juni folgt die mündliche Prüfung in Mathematik.