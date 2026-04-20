Erwachsenenbildung in Lörrach: Abitur am Schuldreieck Lörrach - schriftliche Prüfungen gehen los
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Die Schulleitungen Frieder Hagmeier (Stellvertreter) und Alexandra Orth (Archivfoto) Foto: Marco Fraune

Es werden die Fächer Deutsch, Geschichte und Englisch geprüft. Ende Juni folgt die mündliche Prüfung.

Für die Schüler des Schul-Dreiecks Lörrach/Abendgymnasiums beginnen am Dienstag, 21. April, die Abiturprüfungen. Schriftlich geprüft werden die Fächer Deutsch, Geschichte und Englisch. Es sind die gleichen Prüfungsaufgaben wie an den Tagesgymnasien, heißt es in der Mitteilungen des Schul-Dreiecks. Die Prüfungen finden im Hans-Thoma-Gymnasium in Lörrach statt. Ende Juni folgt die mündliche Prüfung in Mathematik.

 

Abendgymnasium besteht seit 1995

Das Abendgymnasium besteht seit 1995 und führt seit nahezu 30 Jahren Erwachsene, die schon im Berufsleben stehen, ins Abitur. Seit September 2022 befindet sich die Schule als Teil des Schul-Dreiecks Lörrach im Zentrum Lörrachs am Meeraner Platz.

Wer sich beruflich verändern möchte und dazu das Abitur, die Fachhochschulreife oder den Realschulabschluss benötigt, kann sich um einen Schulplatz bewerben. Anmeldungen sind an Luciana Manzari, Tel. 07621 / 16 18 900, E-Mail an info@schul-dreieck-loerrach.de, zu richten.

Nähere Informationen können der Homepage www.schul-dreieck-loerrach.de entnommen werden, heißt es in der Mitteilung des Schul-Dreiecks Lörrach.

 