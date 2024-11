1 Nistkästen sind eine nachhaltige Geschenkidee für viele Anlässe. Foto: Scheible

Die Erwachsenenbildung Dietingen freute sich über einen guten Einstieg in der Winterfütterung der gefiederten Freunde. Und sie geht auf einen Wunsch der Vogelfutterinteressierten ein.









Link kopiert



Angeregt wurde, künftige Termine für die Nistkasten- und Vogelfutterausgabe im Winterhalbjahr 2024/25 mitzuteilen. Das Hofgut Josef Scheible, Heubergstraße in Dietingen, öffnet seine Tore am Samstag, 21. Dezember, 13 bis 14 Uhr, am Samstag, 25. Januar, 13 bis 14 Uhr, und am Samstag, 15. März, 13 bis 14 Uhr.