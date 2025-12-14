Erträge reichen nicht aus: So lief die Haushaltsberatung in Kappel-Grafenhausen

Der Gemeinderat von Kappel-Grafenhausen hat den Haushaltsentwurf für 2026 diskutiert. Der sieht ein Minus von 1,8 Millionen Euro vor, das soll über Rücklagen aufgefangen werden.
Erarbeitet hatte den Entwurf Rechnungsamtsleiter Hans-Peter Zeller. Er schickte dem Zahlenwerk voraus, dass er nur noch wenige kleinere Zahlen wegen noch nicht eingetroffener Daten nachschieben müsse. Seine wichtigste Haushalts- Botschaft vorab: Auch im kommenden Jahr können sämtliche Aufwendungen – geplant sind rund 16,9 Millionen Euro – nicht komplett durch erwartete Erträge in Höhe von rund 15 Millionen Euro abgedeckt werden.