Frau in Wien getötet - Ehemann in Berlin gefasst

Eine leblose Frau wird mit Stichwunden in ihrer Wiener Wohnung gefunden. Rasch startet eine internationale Fahndung nach dem Ehemann. Deutsche Beamte stoppen seine Reise.









Berlin/Wien - Kurz nach dem Auffinden einer getöteten Frau in Wien ist ihr Ehemann auf dem Berliner Flughafen festgenommen worden. Wie die Wiener Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 31-jährige Afghane am Vorabend von Berliner Beamten geschnappt.