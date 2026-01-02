Erstmals seit Corona: Zahl der Erwerbstätigen nicht mehr gestiegen

Erstmals seit der Corona-Krise stagniert 2025 die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland. Was das Statistische Bundesamt als Gründe für die Entwicklung nennt.
Wiesbaden - In Deutschland ist die Zahl der Erwerbstätigen im vergangenen Jahr erstmals seit der Corona-Krise nicht mehr gestiegen. Laut einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes waren 2025 rund 46,0 Millionen Menschen erwerbstätig. Das waren 5.000 Personen weniger als im Jahr zuvor. Damit ist der seit 2021 anhaltende Positivtrend zu Ende gegangen. Zuletzt hatte es im Corona-Jahr 2020 einen Rückgang gegeben.