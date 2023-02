Jürgen von der Lippe gastiert am Freitag, 3. Februar, ab 20 Uhr erstmals im Parktheater in Lahr. Eigentlich sollte er mit seinem neuen Programm "Voll fett!" an dem Tag auf der Bühne der Oberrheinhalle in Offenburg stehen, doch der Auftritt ist aus organisatorischen Gründen nach Lahr verlegt worden.