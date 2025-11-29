Erstmals ohne Gegentor: TSG Balingen und Steinbach Haiger trennen sich 0:0

In einer sehr umkämpften Partie haben die Balinger zwar ein Chancenplus, bleiben aber ohne Treffer und präsentieren sich defensiv deutlich stabiler.

Erstmals in dieser Spielzeit bleibt die TSG Balingen in der Regionalliga ohne Gegentor – da in Steinbach auch zum dritten Mal in Folge vorne eine „Null“ stand, kam es am Samstagmittag zu einer torlosen Punkteteilung. Die Eyachstädter zeigten zudem eine andere Herangehensweise als gewohnt und gingen gerade im Aufbauspiel viel weniger Risiko ein. Am Ende war das 0:0 eine gerechte Punkteteilung.

Murat Isik und sein Trainer-Team hatten die Startaufstellung nach den jüngsten Niederlagen wieder verändert – durch das Fehlen von Matthias Schmitz und Marvin Jäger (beide Sperre) war das teils auch gezwungenermaßen. Manasse Fiounouke agierte als Mittelmann einer Dreierkette und wurde von Tim Hannak und Sascha Eisele unterstützt. Auf dem linken Flügel durfte sich der junge Simun Birkic versuchen. Er stand erstmals in der Regionalliga in der Startelf.

Wenige Torchancen

Personalsorgen in erheblichem Maße hatten auch die Hausherren, und das war zu spüren: Das Team von Hüsni Tahiri agierte mit Ball reichlich uninspiriert, die Balinger standen wie schon gegen Großaspach tiefer, und ließen in den ersten 45 Minute keine nennenswerte Torchance zu. Die TSG hingegen hatte durch Eisele im Anschluss an eine Ecke, früh (6.) eine große Möglichkeit. Abschlüsse von Halim Eroglu (21.) und Pedro Almeida Morais (45.) zwangen Jesper Heim zum Eingreifen.

Die Fahne geht kaputt

Kurios: Die Partie musste zwischenzeitlich für mehrere Minuten unterbrochen werden, weil die Fahne eines Linienrichters kaputt gegangen war. Kurz nachdem das Problem gelöst war, ging es auch schon in die Halbzeit. Bei der TSG war anschließend Mirhan Inan mit dabei, der in der U23 zuletzt sehr erfolgreich knipste. Dieser hatte nach 54 Minuten auch gleich einen Abschluss – dieser war letztlich aber harmlos.

Die Partie blieb sehr umkämpft, Highlights waren Mangelware. Das Isik-Team kam erneut durch Almeida Morais (60.) und Eroglu (75.) zu Chancen, ging aber auch nicht das größte Risiko. Die Hausherren waren im Prinzip nur durch Standards gefährlich – Kovac parierte nach einem Kopfball von Manu (77.) spektakulär. Auch in der Folge blieben die Angriffsbemühungen ohne Erfolg.