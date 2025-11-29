Erstmals ohne Gegentor: TSG Balingen und Steinbach Haiger trennen sich 0:0

In einer sehr umkämpften Partie haben die Balinger zwar ein Chancenplus, bleiben aber ohne Treffer und präsentieren sich defensiv deutlich stabiler.
Erstmals in dieser Spielzeit bleibt die TSG Balingen in der Regionalliga ohne Gegentor – da in Steinbach auch zum dritten Mal in Folge vorne eine „Null“ stand, kam es am Samstagmittag zu einer torlosen Punkteteilung. Die Eyachstädter zeigten zudem eine andere Herangehensweise als gewohnt und gingen gerade im Aufbauspiel viel weniger Risiko ein. Am Ende war das 0:0 eine gerechte Punkteteilung.