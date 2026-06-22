Erstmals nicht ausverkauft: Wein schmeckt Gästen der Breisgau-Spritztour auch bei 36 Grad

Die Breisgau-Spritztour war zwar erstmals nicht ausverkauft, aber dennoch gut besucht. Rund 450 Menschen reisten per Bus zu sechs Stationen zwischen Lahr und Ringsheim.
Dass es zeitweise mehr eine Schwitz- als eine Spritztour war, hat sicher dazu beigetragen, dass etwas weniger los war, als bei den vorherigen Ausgaben. „18 bis 22 Grad ist eigentlich die ideale Temperatur zum Wein trinken“, meinte Claudia Handke, Geschäftsführerin der Breisgauer Wein GmbH. Am Sonntag zeigte das Thermometer annähernd das Doppelte an – das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch.