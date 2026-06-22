Erstmals nicht ausverkauft: Wein schmeckt Gästen der Breisgau-Spritztour auch bei 36 Grad

Die Breisgau-Spritztour war zwar erstmals nicht ausverkauft, aber dennoch gut besucht. Rund 450 Menschen reisten per Bus zu sechs Stationen zwischen Lahr und Ringsheim.

Dass es zeitweise mehr eine Schwitz- als eine Spritztour war, hat sicher dazu beigetragen, dass etwas weniger los war, als bei den vorherigen Ausgaben. „18 bis 22 Grad ist eigentlich die ideale Temperatur zum Wein trinken“, meinte Claudia Handke, Geschäftsführerin der Breisgauer Wein GmbH. Am Sonntag zeigte das Thermometer annähernd das Doppelte an – das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch.

Der offizielle Teil startete am Vormittag im Ettenheimer Weingut Weber. „Wir müssen es schaffen, den Weinkonsum stärker auf regionale Produkte zu lenken und das Bewusstsein für die Qualität unserer heimischen Weine weiter stärken“, fasste die Organisatorin das Ziel der Veranstaltung zusammen. Das gelang auf allen Ebenen. Denn bei 26 Winzern und mehr als 100 Weinen war für jeden etwas dabei.

Ganz unabhängig vom Geschmack machte das Staatsweingut Freiburg auf sich aufmerksam. Dessen Mitarbeiter schenkten ihren Wein nämlich in Mehrwegflaschen aus. Das sei nachhaltiger und ein wirtschaftlicher Vorteil, erklärten sie. Geschmacklich macht das natürlich keinen Unterschied – der feinherbe Bacat Rosé mundete ausgezeichnet.

Die klimatisierten Busse, wenn auch zum Teil sehr voll, waren für die Teilnehmer der Spritztour eine Wohltat. Auf dem Weg von Station zu Station herrschte schon am Vormittag gute Stimmung. Die Weinliebhaber informierten sich vorab im Flyer, welche Sorte sie als nächstes ausprobieren wollen – oder gaben den Busfahrern Navigationstipps. An den Stationen selbst wie etwa dem Ringsheimer Rathausplatz standen die Teilnehmer in Gruppen an den Stehtischen oder ließen sich in Liegestühlen nieder. Im Zentrum stand jeweils ein Austausch über die Lieblingsweine. Die einen bevorzugen einen Grauburgunder, die anderen – und darunter auch der Autor, wie er am Sonntag herausfand – gehören zum Lager der Muskateller-Fans.

Fruchtsecco sorgt für Erfrischung

Neu mit dabei war in diesem Jahr der Standort am Tabakmuseum Mahlberg, wo die Gäste auch etwa mit einem Stück „Mohlburger Buckel“ auf ihre Kosten kamen. Je nach Station gab es verschiedene kulinarische Angebote, etwa Burger beim Weingut Mauch oder Brasilianisches bei der WG Münchweier-Wallburg-Schmieheim, sodass die Gäste ihre Tour so planen konnten, dass sie zu passenden Zeit am passenden Ort waren. Übrigens waren auf alkoholfreie Sekte und Weine im Angebot. Ein Fruchtsecco etwa war eine willkommene Erfrischung.

Anders als in den vergangenen zwei Ausgaben, hat die Weinland Breisgau nur etwa drei Viertel der 600 Karten verkauft. „Der Konsum geht allgemein zurück, die Leute haben nicht mehr so viel Geld in der Tasche“, gab Claudia Hanke eine Erklärung ab. Dennoch habe sich das Event bewährt, auch weil die Kommunen mitzögen.

Handke selbst trank übrigens zumindest während der ganzen Tour keinen Schluck Wein, wie sie verriet. Sie wollte stets auf Zack bleiben, falls es noch etwas zu organisieren gibt. Heimatministerin Marion Gentges wiederum genehmigte sich ein paar Schlucke. Man sah sie schnell mit einem praktischen Weinglashalter zum Umhängen ausgestattet und an jeder Stationen mit den Winzern und Gästen plaudern. Sie hatte zuletzt im LZ-Interview auf die schwierige (finanzielle) Situation des Weinbaus im Land aufmerksam gemacht. Ihr Fazit der Spritztour: „Das ist Marketing, wie man es sich nur wünschen kann.“

Weitere Wein-Events

Fans des heimischen Rebensafts kommen am 18. Juli erneut auf ihre Kosten. Dann steigt im Palais Wunderlich eine Gartenparty. Am 10. und 11. Juli ist zudem Weinmarkt in Kenzingen.