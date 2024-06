„World of Dance“ kommt in den Europa-Park

Das erste „Wold of Dance Camp" auf unserem Kontinent findet in der „Talent Academy" des Parks statt. Los geht es am 18. August. Einer der angekündigten Tänzer arbeitete bereits mit einem Superstar zusammen.









Die Marke und Organisation „World of Dance“ aus den USA kommt vom 14. bis 18. August in die „Talent Academy“ nach Rust. Es ist das erste Mal, dass „World of Dance“ die Erlaubnis gibt, das „World of Dance Camp“ in Europa stattfinden zu lassen.