Die Kunstturnerinnen vom TV Ichenheim sind in die Oberliga aufgestiegen. So eine hohe Klasse hatte der Verein zuvor noch nicht erreicht. Von der Regionalklasse an ging der Weg ab 2010 steil bergauf. Jennifer Illenseer war bei jedem Aufstieg dabei.

Jubel brandete am vergangenen Sonntag beim Relegationswettkampf in der heimischen Halle in Ichenheim auf, nachdem das Ergebnis verkündet wurde. Die Disziplin und der Trainingserfolg der Ichenheimer Turnerinnen wurde mit dem Aufstieg in die höchste Kunstturnliga Badens, der Oberliga, belohnt. Damit gehört die Mannschaft des TV Ichenheim bestehend aus Jennifer Illenseer, Paula Hildenbrand, Mara Wollenbär, Marlene Noll und Lilli Fischer nun zu den höchstklassigsten Mannschaften in Baden.

Am Sonntag hat sich das Team mit mehr als fünf Punkten Vorsprung gegen den TSV Wiesental, der um den Verbleib in der Oberliga kämpfte, sowie gegen den TV Mannheim-Waldhof, der ebenfalls auf einen Aufstieg aus der Verbandsliga in die Oberliga hoffte, durchgesetzt und wurde mit Platz eins und 125,55 Punkten belohnt. Der TV Mannheim-Waldhof erreichte mit 119,7 Punkten Platz zwei und darf sich ebenfalls über einen Platz in der Oberliga freuen. Der TSV Wiesental steigt mit 118,15 Punkten in die Verbandsliga ab.

Beste Einzelturnerin des Tages war die Haslacher Turnerin Hildenbrand, die den TV Ichenheim mit ihrem Zweitstartrecht bereits seit sieben Jahren unterstützt, dicht gefolgt von Illenseer und Noll, die sich den dritten und vierten Platz erturnten.

Alle Geräte sturzfrei absolviert

Geturnt wurde am Sonntag auf Sicherheit. Das Team entschied sich, einige neu trainierte und noch unsichere Turnelemente beim Relegationswettkampf noch nicht zu zeigen, um kein Risiko einzugehen den Aufstiegsplatz knapp zu verpassen. So blieb die Mannschaft an allen Geräten bei diesem wichtigen Wettkampf komplett sturzfrei.

Ein Stück Vereinsgeschichte wurde am Sonntag geschrieben, denn so hoch hat der kleine Dorfverein aus dem Ried in seiner Geschichte noch nie geturnt. Besonders stolz darf Jennifer Illenseer sein, die bisher jeden einzelnen der Aufstiege seit 2010 mitgeturnt hat. Angefangen in der Regioklasse turnte sich das Team Jahr für Jahr weiter über die Bezirksklasse, Bezirksliga, Landesliga, Verbandsliga bis hin zur Oberliga.

Auf ein erfolgreiches Turnjahr schauen auch die beiden Trainerinnen Vanessa Pagel und Romina Walter, die mit ihren Turnerinnen dieses Jahr einen Doppelaufstieg feiern dürfen. Nachdem die zweite Mannschaft bereits im Sommer in die Bezirksliga aufgestiegen ist, folgt nun der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Oberliga.

Als Kampfrichter waren am Sonntag Eveline Schmidl, Jasmin Höpf und Romina Walter für die Turnerinnen im Einsatz.

Auch die Gemeinde Neuried erfreute sich über den Erfolg der Mannschaft. Nach Gratulation des Neurieder Bürgermeisters Tobias Uhrich darf sich das Team in Kürze im Goldenen Buch der Gemeinde verewigen. Voller Hoffnung und Motivation blickt das Team nun auf die Saison in der Oberliga.