Das Effringer Fleckenfest will wieder ein Fest für die ganze Familie sein. Im Mittelpunkt steht am Samstagabend die Rock- und Pop-Party mit der Band Replay.

Am Wochenende des 19. und 20. Juli lädt der VfB Effringen alle Besucherinnen und Besucher zum 22. Fleckenfest rund um das Effringer Schulhaus ein. Dieses Jahr findet das Fest erstmals als Open-Air-Event statt, ein besonderes Highlight, das den Rahmen noch lebendiger machen soll.

„ Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Programm, leckeres Essen und tolle Unterhaltung für Groß und Klein“, teilt der Veranstalter mit.

Zudem ist es das letzte Mal, dass das Fest an seinem gewohnten Festplatz gefeiert wird, bevor dort der neue Kindergarten gebaut wird. Vor diesem Hintergrund soll der Festplatz nochmals gebührend verabschiedet werden.

Samstag, 19. Juli

Der Festtag beginnt am Samstag um 9.30 Uhr mit dem Verkauf des ofenfrischen Zwiebelkuchens an den Effringer Backhäusern. Vorbestellungen werden noch entgegen genommen (Mail an zwiebelkuchen@vfb-effringen.de), ansonsten wird es auch am Festplatz noch Zwiebelkuchen an beiden Tagen zu kaufen geben.

Um 14 Uhr startet das Programm am Festplatz mit dem beliebten Effringer Nachmittag. Die Gäste können sich auf ein buntes Programm freuen mit verschiedenen Darbietungen von Klein bis Groß. Zum Abschluss sorgt Zauberer Magic Paddy für magische Momente. Das Highlight des Abends startet ab 20.15 Uhr. Die Live-Band „Replay“ aus Trier, wird dem Publikum einheizen und für einen unvergesslichen Abend sorgen. Einlass ist ab 19.30 bei reiner Abendkasse.

Auch in diesem Jahr hofft man beim VfB Effringen wieder auf viele Gäste beim Effringer Fleckenfest. Foto: Philipp Benz

Replay - Das sind sechs Musiker, die in ihrem Repertoire das Beste aus 40 Jahren Rock/Pop Geschichte von den 70ern bis heute vereinen. Wer also rockigen Riffs und gefühlvollen Rockballaden seine Aufmerksamkeit schenken möchte, kommt bei der Coverband Replay nicht nur musikalisch, sondern auch qualitativ voll auf seine Kosten.

Sonntag, 20. Juli.

Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst auf dem Festplatz. Im Anschluss ab 11.30 Uhr, gibt es zum Mittagessen Maultaschen, vegetarische Käseburger, Steak, Wurst und Pommes, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zur Unterhaltung spielt der Posaunenchor und ab 13.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Für die kleinen Gäste gibt es von 13 bis 17 Uhr eine Kinder-Spielstraße im Schulhof. Den Abschluss bildet ab 17 Uhr die große Tombola mit tollen Preisen, darunter ein Hauptpreis von 500 Euro, gefolgt von weiteren attraktiven Geld- und Sachpreisen.

Der VfB Effringen freut sich auf viele Besucher. Für Sonnenschutz oder auch ausreichend Überdachung bei schlechtem Wetter sei gesorgt.