Erstmals 25 Umzugsgruppen: Wie der Rekordumzug in Oberweier für Begeisterung sorgte

Beim Rosenmontagsumzug nahmen 25 Umzugsgruppen teil – so viele wie noch nie in der Geschichte der heimischen Zunft Krabbe-Schenkel.
Es schien als hätten sich die Menschen gedacht: „Jetzt erst recht.“ Obwohl das Wetter so unwirtlich wie seit Jahren nicht mehr war, blieben die Narren und Zaungäste den Krabbe-Schenkel in Oberweier treu. Mit dem Regenschirm ließe es sich ebenfalls gut am Straßenrand stehen. Wacker schlugen sich auch die 25 Umzugsgruppen – so viele sind noch nie an einem Rosenmontagsumzug in Oberweier aufgetreten.