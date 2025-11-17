Erstligist Köln rausgeschmissen: Damen des SC Sand feiern die Pokal-Überraschung

Die Ortenauerinnen haben sich gegen den Erstligisten 1. FC Köln im Achtelfinale mit 3:2 durchgesetzt. Das entscheidende Tor gelang Leni Fischer in der 66. Minute.
DFB-Pokal, Frauen, Achtelfinale: SC Sand - 1. FC Köln 3:2 (2:2). Vor beeindruckender Zuschauerkulisse wollten die Ortenauerinnen ihren Pokal-Lauf fortsetzen und nach dem Erfolg über den Zweitligisten SV Meppen nun auch den aktuell Achtplatzierten aus der Bundesliga aus dem Wettbewerb werfen. Mit viel Selbstvertrauen, einer kompakten Defensive und der Hoffnung auf den nächsten Coup gingen die Sanderinnen in die Partie.