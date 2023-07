Wenn die offizielle Teampräsentation der Handballer des HBW Balingen-Weilstetten ein Vorgeschmack auf das war, was sie in der kommenden Saison in der Bundesliga erwartet – dann können sie sich auf reichlich Spaß, die eine oder andere Pleite und extrem mitfiebernde Fans einstellen.

Team stelt sich auf der Gartenschau vor

Denn das war geboten, als der Klub sein Team am Mittwochabend der Öffentlichkeit auf der Hauptbühne der Balinger Gartenschau vorstellte. Zahlreich waren jene gekommen, die dem HBW die Daumen drücken – nicht alle fanden unter dem Segeldach Platz. Und viele waren ob des unbeständigen Wetters in regenfester und winddichter Kleidung – ganz so als wären sie sicher, dass dem Team in der 1. Liga ein raues Lüftchen entgegenwehen wird.

Vielversprechende Neuzugänge

Im Fokus standen dabei die vier Neuen. Der ägyptische Nationaltorhüter Mohamed El-Tayar verstärkt den HBW im Tor. Leo Prantner ist ein frecher dynamischer Rechtsaußen – und italienischer Nationalspieler. Vom kroatischen Champions-League-Teilnehmer RK Zagreb kamen Kreisläufer Nikola Grahovac und der ungarische Nationalspieler Csaba Leimeter für den rechten Rückraum. Der Applaus der HBW-Fans war ihnen natürlich gewiss, der bei den Eigengewächsen sogar noch einen Tick intensiver ausfiel.

Jens Bürkle lobte: „Uns macht es alle total stolz, was wir an Nachwuchs generieren, was wir selber ausbilden. Wir waren im vorletzten Jahr in der Bundesliga die Mannschaft, die mit Abstand die meisten Leute auf der Platte hatte, die aus den eigenen Reihen kamen, was die gespielten Minuten angeht.“

Konstrukt mit mehreren Säulen

Der HBW präsentierte sich als Gesamtkonstrukt mit den Säulen JSG Balingen-Weilstetten, Drittliga-Team und eben der Erstliga-Mannschaft. In einem launigen Filmchen stellte der Klub einige seiner ehrenamtlichen Helfer – gut 100 sind an jedem Heimspieltag im Einsatz – und ihre Beweggründe, weshalb sie sich beim HBW engagieren vor. Doch der wollte zunächst nicht so richtig über die Leinwand flimmern, als es dann nach langen und intensiven Bangen des Publikums im vierten Anlauf klappte, brandete tosender Applaus auf.

Die Aufgabe Bundesliga

Sportlich ist sich der HBW der großen Herausforderung bewusst: „Es wird die große Aufgabe für uns alle werden, dass wir die Gemeinschaft halten. Wenn man Siege gemeinsam erlebt, sind viele Dinge leichter, das wissen wir alle. Die Kunst wird sein ganz häufig wieder aufzustehen und zusammen zu bleiben, uns nicht auseinander dividieren zu lassen, damit wir eine Chance haben überhaupt zu bestehen“, argumentiert Trainer Jens Bürkle. „Es wird ne brutale Aufgabe, weil das Niveau in den letzten Jahren nochmals gewachsen ist, nochmals mehr Geld im Pot ist bei vielen Mannschaften, aber es zu schaffen, das wäre schon geil.“

Das sagt der Kapitän

In diesen Tenor stieg auch HBW-Kapitän Felix Danner ein; „„Jeder Spieler will in der stärksten Liga der Welt spielen, Das ist das Nonplusultra, das ist Motivation genug für uns der Liga zu zeigen, wir gehören dahin. Wir gehören nicht in die zweite Liga, wir gehören in die erste.“

Riesige Vorfreude

Die Vorfreude auf den Saisonstart mit dem Heimspiel gegen den THW Kiel am 28. August ist schon riesig. Klub-Ikone Martin Strobel sieht seine Nachfolger im Duell mit dem Rekordmeister nicht ohne Chance. „Der THW hat extrem Respekt hierherzukommen. Die ersten paar Minuten werden entscheidend sein. Wenn man dagegenhalten kann, ist vieles möglich“, sagte der langjährige HBW-Kapitän. Und Frank „Litty“ Ettwein – früher gefürchtetes Raubein im Trikot der „Gallier“ – hat einen besonderen Tipp, der zum Klassenerhalt führen soll: „Die Gegner müssen Schiss haben hierherzukommen, und sich freuen, wenn die 60 Minuten rum sind.“ Die Lacher der Fans hatte er damit auf seiner Seite.

In Altensteig geht’s am Freitag los

Sportlich geht es für das Team in den kommenden Tagen beim S-Cup in Altensteig weiter. Am Freitag bestreitet der HBW sein Viertelfinale gegen Amicitia Zürich (Nationalliga A Schweiz) ab 21 Uhr in der Eichwaldhalle. Weitere mögliche Gegner der Bürkle-Sieben am Samstag und Sonntag – dem Tag der Platzierungsspiele und des Finales – sind die Bundesliga-Konkurrenten Rhein-Neckar Löwen, Frisch Auf Göppingen und TVB Stuttgart, den der HBW am vergangenen Sonntag in seinem ersten Vorbereitungsmatch mit 31:28 bezwang, der BSV Bern (Nationalliga A Schweiz), Drittligist HC Oppenweiler-Backnang und Gastgeber TSV Altensteig (Verbandsliga).