HBW will zurück in die Spur

1 Csaba Leimeter und der HBW wollen am Sonntag wieder besser performen als zuletzt gegen Nordhorn-Lingen. Foto: Beytullah Kara

Nach dem Remis gegen die HSG Nordhorn-Lingen geht es für den HBW Balingen-Weilstetten am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim TuS Ferndorf weiter – und der mischt die Liga ordentlich auf.









Schlag auf Schlag geht es für den HBW Balingen-Weilstetten in der 2. Handball-Bundesliga weiter. Nur vier Tage nach dem hart erkämpften 27:27-Remis im Heimspiel gegen die HSG Nordhorn-Lingen, treten die „Gallier“ am Sonntag beim Aufsteiger TuS Ferndorf an (17 Uhr, Sporthalle Stählerwiese Kreuztal).