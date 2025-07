Erstliga-Absteiger kommt: HBW setzt drei Schwerpunkte

Zum ersten Mal präsentiert sich das neu formierte Team des Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten am kommenden Samstag, 19 Uhr, in der Mey-Generalbau Arena seine eigenen Fans im Testspiel gegen Erstliga-Absteiger SG BBM Bietigheim – eine erste Standortbestimmung? Knapp zwei Wochen nach dem Vorbereitungsauftakt wohl eher noch nicht.

Mit 42:22 gewann der HBW am vergangenen Sonntag seinen ersten Test beim Oberligisten SG H2Ku Herrenberg in der Sporthalle in Haslach standesgemäß, gleich danach fuhr das Team weiter ins Aramis-Sporthotel nach Gäufelden – dem Basecamp für ein dreieinhalbtägiges Trainingslager, bei dem die Handball-Einheiten in der Haslacher Halle stattfanden. „Die Mannschaft harmoniert schon richtig gut, auf dem Feld aber auch außerhalb. Einige Abläufe sehen schon ganz rund aus, und wir haben all, die am Sonntag gegen Herrenberg gespielt haben, gut durch die Belastung gebracht“, sagt HBW-Cheftrainer Matti Flohr. Parallel dazu hätten die Rehabilitanden auch schon etwas handballspezifisch gearbeitet – „immer dem Niveau entsprechend, auf dem sie sich gerade befinden“, so Flohr.

Angriff, Athletik, Kennenlernen

Im Camp setzte der Coach drei Schwerpunkte. „Nachdem wir in den ersten Trainingstagen die Abwehr-Basics in den Vordergrund gestellt hatten, lag der Fokus nun darauf, unser Angriffskonzept sukzessive aufzubauen und den neuen Spielern die Angriffstaktik zu vermitteln“, sagte Flohr, der auch auf die „athletische Ausbildung“ nicht verzichtete – „Da wurde auch mal ohne Ball gelaufen. Das ist natürlich besonders spaßig, aber gehört halt dazu.“ Und natürlich nahm das Kennenlernen einen großen Raum ein, schließlich steht beim HBW auch in der zweiten Saison nach dem Abstieg aus dem Oberhaus wieder ein recht großer Umbruch an. „Wir haben die Räumlichkeiten so gestaltet, dass die Spieler leicht in Kontakt treten konnten, haben Tennis und Beachvolleyball gespielt und auch einen Abend mit mehreren kleinen Spielchen angesetzt“, sagt Flohr.

Erster Auftritt vor eigenen Fans

Nach einer Trainingseinheit am Donnerstagmorgen machte sich der HBW-Tross auf den kurzen Rückweg nach Balingen. Und dort zeigt sich das neue zusammengestellte Team den HBW-Fans am Samstag erstmals in eigener Halle – gegen den Erstliga-Absteiger und künftigen Zweitliga-Rivalen SG BBM Bietigheim. Zwar hätte Flohr zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung am „Tag des Handballs“ gerne einen leichteren Gegner vor der Brust gehabt. „Aber wir wollen versuchen, unsere Angriffshandlungen und unser Konzept durchzusetzen, das wir uns in den vergangenen Tagen erarbeitet haben, bis zum Spiel werden wir die Abwehr-Basics wieder ein bisschen auffrischen, dass die Verteidigung entsprechend steht. Klar ist auch, dass die beiden Torhüter Mateusz Kornecki und Benedek Nagy je eine Halbzeit spielen werden. „Sie haben im Trainingslager eine gute Figur abgegeben. Ich war wirklich sehr zufrieden, auch wenn die beiden am Ende etwas müde waren“, sagte der neue HBW-Torwarttrainer Nikola Marinovic. In der Rückraummitte werden mit Georg Pöhle und Linkshänder Merlin Fuß wieder zwei Neuzugänge Job-Sharing betreiben und dabei von Youngster David Selinka unterstützt. Schließlich stecken die etatmäßigen Spielmacher Elias Huber, Magnus Grupe und Yonatan Dayan noch im Rehabilitationsprozess.

Alte Bekannte im SG-Trikot

Mit der SG BBM Bietigheim kommen einige gute alte Bekannte nach Balingen, denn mit Kreisläufer Fabian Wiederstein, Spielmacher Juan de la Peña, Rechtsaußen Moritz Strosack und Keeper Filip Baranasic waren vier Spieler aus dem Kader von Trainer Iker Romero schon für den HBW am Ball.