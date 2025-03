Erstkommunion in Triberg: Katecheten sollen den rechten Glauben vermitteln

1 Bei der Vorbereitung der Kinder für die Heilige Kommunion will der Pfarrgemeinderat der Raumschaft Triberg mehr Katecheten einsetzen. (Archivfoto) Foto: wideonet/ Shutterstock

Der Pfarrgemeinderat will bei der Vorbereitung der Kommunionskindern mehr „Fachleute“ einsetzen, da sich Eltern der Erstkommunikanten immer weiter von der Kirche und den christlichen Lehren und Werten entfernen würden.









Zum Thema „Vorbereitung der Erstkommunikanten“ gab es in jüngster Sitzung des Pfarrgemeinderats „Maria in der Tanne“ deutliche Zeichen: Diese sollte in Händen eines festen „Katecheten-Teams“ liegen, da Eltern der Erstkommunikanten immer weiter von der Kirche und den christlichen Lehren und Werten entfernt seien, hieß es in der Sitzung.