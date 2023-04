1 Die Erstkommunionkinder zusammen mit Angela Fürderer (hinten links) und Roswitha Ower (hinten rechts). Foto: Albert Bantle

Seit Jahrzehnten war es in Niedereschach eine liebgewonnene Tradition, dass am Fest der Erstkommunion das ganze Dorf teilnahm.

Angeführt vom Musikverein sowie begleitet vom Pfarrer mit den Ministrantinnen, Eltern, Verwandten, Bekannten und Freunden war der gemeinsame Kirchgang mitten durch die Ortsmitte einer der ersten Höhepunkte dieses Festtages. Für die kurze Zeit des Festzuges sperrte die Feuerwehr bisher die Straßen.

Festgäste wundern sich

In diesem Jahr war dies erstmals anders. Statt wie gewohnt in der Ortsmitte begann der festliche Zug zur Verwunderung vieler an der abseits gelegenen Schule, von wo aus es vorbei an drei Häusern und dem Friedhof zur rund 100 Meter entfernten Kirche ging.

Grund für diese Neuerung ist, dass die Feuerwehr aus haftungsrechtlichen Erwägungen keine Straßen sperren darf, da sie formal gesehen keine verkehrsrechtlichen Befugnisse hat. Passierte während der Sperrung der Straße ein Unfall, käme also keine Versicherung für den entstandenen Schaden auf.

Feierlicher Gottesdienst zur Erstkommunionfeier

Es ist also nicht so, wie es gerüchteweise heißt, dass die Niedereschacher Feuerwehr keine Absperrdienste bei derartigen Anlässen – dazu gehören auch Festzüge von Vereinen – leisten will, sondern es ist ihr untersagt worden. Wenn sie sich nicht daran hält, haften die Wehrmänner privat.

Zwölf junge Menschen aus Niedereschach, Schabenhausen, Kappel und Fischbach feierten am Sonntag in der gut besuchten katholischen Kirche St. Mauritius und Katharina in Niedereschach Erstkommunion.

Zelebriert wurde der feierliche Gottesdienst von Pfarrer Frederik Reith; musikalisch umrahmt wurde er vom Sing- und Spielkreis der Niedereschacher Kirchengemeinde und vom Musikverein Harmonie Niedereschach unter der Leitung von Thomas Solt. Pastoralreferentin Angela Fürderer und Roswitha Ower mit ihrem Team hatten die Erstkommunionkinder in den vergangenen Monaten intensiv auf diesen großen Tag vorbereitet.

Die zwölf Erstkommunionkinder sind: Josefine Dölker, Lena Özkan, Linda Reiser, Lea Simicak, Ella Spadinger, Malena Watz, Julia Jauch, Alessandro Pandolfo, Maria Fobiwe, Matteo Klein, Oliver Lipp und Hannes Rist.