So war die Einschulung an der Grund- und Werkrealschule

1 Birgit Storz (rechts) und Schulleiterin Eugenia Remisch begrüßen die neuen Erstklässler und ihre Familien. Foto: Schule

Mit einer tierischen Einschulungsfeier sind die neuen Erstklässler in ihren neuen Lebensabschnitt gestartet.









Link kopiert



Nach einem stimmungsvollen Gottesdienst feierten am vergangenen Donnerstag 43 Erstklässler in der Mehrzweckhalle in Villingendorf ihre Einschulung in die Grundschule der GWRS Villingendorf.