Ersthelfer in Schiltach: Minuten entscheiden im Notfall über Leben oder Tod

Geschulte Ersthelfer können Leben retten. Bei einem Aktionstag in Schiltach haben Interessierte praxisnahe Anleitungen erhalten, wie sie im Ernstfall handeln können.

Ein Erste-Hilfe-Aktionstag unter dem Motto „Fit in Erster Hilfe – Minuten entscheiden über Leben oder Tod“ fand in Schiltach statt. 15 Interessierte nahmen an dem Kompaktkurs in der Hauptstraße 5 teil. Die Teilnehmer erhielten praxisnahe Anleitungen, wie im Ernstfall schnell und richtig gehandelt werden kann – sei es bei einem Unfall im Straßenverkehr, im Haushalt oder in der Natur.

Gerade im ländlichen Raum, wo der Rettungsdienst oft einige Minuten bis zum Eintreffen benötigt, können geschulte Ersthelferinnen und Ersthelfer Leben retten. Umso wichtiger ist es, das Wissen regelmäßig aufzufrischen und die Hemmschwelle zum Eingreifen zu senken, heißt es in einer Mitteilung.

Kurs in Kompaktform

Besonders positiv hervorgehoben wurde von den Teilnehmern das neue Format eines Kompaktkurses. In kurzer, konzentrierter Form wurden die wichtigsten Inhalte vermittelt, was den Kurs laut Mitteilung sowohl alltagsnah als auch praxisorientiert machte. Viele äußerten, dass sie sich dadurch besser motiviert fühlen, ihr Wissen in Erste Hilfe aufzufrischen.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Deutschen Roten Kreuz gemeinsam mit der CDU, insbesondere durch den Schiltacher CDU-Ortsvorsitzenden Matthias Fay sowie den Landtagsabgeordneten Stefan Teufel. Beide betonten, wie wichtig es sei, die Bevölkerung in Erster Hilfe zu schulen und das Bewusstsein für schnelles Handeln zu stärken.

Mit großem Engagement wurde Wissen vermittelt, das im Notfall entscheidend sein kann, heißt es abschließend.