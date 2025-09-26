Ersthelfer in Schiltach: Minuten entscheiden im Notfall über Leben oder Tod

Geschulte Ersthelfer können Leben retten. Bei einem Aktionstag in Schiltach haben Interessierte praxisnahe Anleitungen erhalten, wie sie im Ernstfall handeln können.
Ein Erste-Hilfe-Aktionstag unter dem Motto „Fit in Erster Hilfe – Minuten entscheiden über Leben oder Tod“ fand in Schiltach statt. 15 Interessierte nahmen an dem Kompaktkurs in der Hauptstraße 5 teil. Die Teilnehmer erhielten praxisnahe Anleitungen, wie im Ernstfall schnell und richtig gehandelt werden kann – sei es bei einem Unfall im Straßenverkehr, im Haushalt oder in der Natur.